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ADL-Allegri, La Gazzetta dello Sport: "Fiducia a tempo"
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"Fiducia a tempo". E' questo il titolo che La Gazzetta dello Sport dedica al Napoli all'indomani dell'incontro a Castel Volturno tra Aurelio De Laurentiis, Giovanni Manna e soprattuttto Massimiliano Allegri e la squadra. De Laurentiis - si legge - vede Allegri e decide di confermarlo in panchina. "Anguissa, Lang e Lucca via" a gennaio, si legge pure.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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