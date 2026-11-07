Prima pagina ADL-Allegri, La Gazzetta dello Sport: "Fiducia a tempo"

"Fiducia a tempo". E' questo il titolo che La Gazzetta dello Sport dedica al Napoli all'indomani dell'incontro a Castel Volturno tra Aurelio De Laurentiis, Giovanni Manna e soprattuttto Massimiliano Allegri e la squadra. De Laurentiis - si legge - vede Allegri e decide di confermarlo in panchina. "Anguissa, Lang e Lucca via" a gennaio, si legge pure.