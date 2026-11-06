Napoli-Lazio, trasferta vietata ai tifosi biancocelesti: gli ultras organizzano un'iniziativa a Termini
La trasferta di Napoli è vietata ai residenti nella Regione Lazio, ma il tifo organizzato biancoceleste ha deciso di far sentire comunque la propria vicinanza alla squadra. In vista della sfida di domenica allo stadio Diego Armando Maradona, gli ultras hanno annunciato un'iniziativa per sostenere i calciatori prima della partenza verso il capoluogo campano. L'appuntamento è fissato per sabato 7 novembre alle ore 14.45 alla stazione Termini, sul lato di via Marsala.
Napoli-Lazio, l'annuncio degli ultras: appuntamento alla stazione Termini
Attraverso un post pubblicato su Instagram, il tifo organizzato della Lazio ha diffuso il seguente messaggio: "Napoli chiusa? Facciamo sentire a questi ragazzi la nostra vicinanza, non potendo essere presenti in trasferta diamoci tutti appuntamento alla stazione Termini (lato via Marsala). Sabato 7 novembre alle ore 14.45 dove aspetteremo l'arrivo della squadra per caricarla in vista della difficile partita in terra partenopea. Avanti Lazio, avanti laziali".
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