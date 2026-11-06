Lazio, Zaccagni out contro il Napoli: Gattuso sceglie un nuovo capitano

La Lazio cerca un nuovo capitano per la sfida contro il Napoli: Zaccagni è infortunato, Marusic e Cataldi partiranno dalla panchina.

La Lazio si prepara alla trasferta contro il Napoli con un problema in più da risolvere: la scelta del capitano. Mattia Zaccagni è indisponibile dopo l'infortunio rimediato contro il Cagliari, mentre Adam Marusic e Danilo Cataldi, suoi vice, dovrebbero iniziare la partita dalla panchina. Il terzino è reduce da un infortunio, mentre il centrocampista deve ancora ritrovare la condizione migliore.

Lazio, Isaksen verso la fascia da capitano contro il Napoli

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, Gennaro Gattuso avrebbe individuato in Gustav Isaksen il nuovo capitano. Il tecnico intende premiare il calciatore con maggiore anzianità tra quelli presenti in campo, criterio che favorirebbe proprio il danese, già indicato come vicecapitano in alcune recenti occasioni. Prima dell'investitura ufficiale, però, Gattuso dovrebbe confrontarsi con lo spogliatoio per condividere la decisione.