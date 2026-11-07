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Incontro a Castel Volturno, Corriere dello Sport: "DeLa sta con Max"
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Ieri a Castel Volturno si è tenuto un incontro alla presenza di Aurelio De Laurentiis, con Massimiliano Allegri al centro delle discussioni. E "DeLa sta con Max", come titola in prima pagina il Corriere dello Sport. Per uscire dalla crisi c'è stato questo vertice in cui è stata ribadita la fiducia al tecnico. Ma ora il patron si aspetta una reazione.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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