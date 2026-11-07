Prima pagina Incontro a Castel Volturno, Corriere dello Sport: "DeLa sta con Max"

Ieri a Castel Volturno si è tenuto un incontro alla presenza di Aurelio De Laurentiis, con Massimiliano Allegri al centro delle discussioni. E "DeLa sta con Max", come titola in prima pagina il Corriere dello Sport. Per uscire dalla crisi c'è stato questo vertice in cui è stata ribadita la fiducia al tecnico. Ma ora il patron si aspetta una reazione.