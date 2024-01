ADL rientrato: è stato in ritiro e ha parlato con Mazzarri, i dettagli

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è rientrato in Italia. Pochi minuti fa era all'Hotel Serapide di Pozzuoli

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è rientrato in Italia. Pochi minuti fa era all'Hotel Serapide di Pozzuoli dove la squadra è in ritiro da inizio settimana. Il patron azzurro si è confrontato con l'allenatore del Napoli, Walter Mazzarri, prima di andare via.

Il mercato del Napoli, intanto, si sta per accendere con i colpi Traoré, Barak e Mangala che si avvicinano. Rinforzi tra centrocampo e attacco dopo l'arrivo di Mazzocchi e in attesa del centrale di difesa. Domani, intanto, si torna in campo nel derby contro la Salernitana al Maradona. Una partita fondamentale.