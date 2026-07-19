Prima pagina

Allegri cambia il Napoli, Corriere dello Sport: "4-3-3 e Vergara mezzala"

Allegri cambia il Napoli, Corriere dello Sport: "4-3-3 e Vergara mezzala"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:00Notizie
di Daniele Rodia

Il Corriere dello Sport si focalizza sull'ultimo atto della kermesse iridata, con Scaloni che insegue il secondo titolo di fila, impresa riuscita solo all'Italia e al Brasile. Al terzo posto va l'Innghilterra, che batte la Francia 6-4 dopo un match scoppiettante. La Juve punta Richarlison dopo le dificoltà crescenti nell'arrivare a Kolo Muani.

Spazio anche al nuovo Napoli di Massimiliano Allegri che prova e sperimenta nuove soluzioni tattiche: da Vergara mezzala al 4-3-3.