Tuttonapoli L'anno di Rafa Marin al Villarreal: numeri e crescita di un difensore ritrovato

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Dodici mesi in Spagna per ritrovare continuità e fiducia: presenze da titolare, il primo gol in Liga e un rendimento che ha convinto tutti per il ritorno.

Dopo una prima stagione a Napoli vissuta soprattutto ai margini della rosa, culminata comunque con lo scudetto conquistato dagli azzurri, Rafa Marin ha lasciato il club partenopeo il 3 luglio 2025 per accasarsi al Villarreal con la formula del prestito oneroso, fissato a un milione di euro e accompagnato da un diritto di riscatto in favore del club spagnolo. Un trasferimento pensato per garantire al difensore il minutaggio necessario a completare la propria maturazione, dopo un'annata in maglia azzurra in cui aveva trovato spazio con il contagocce.

Una stagione da protagonista: numeri alla mano

L'esperienza al Villarreal si è rivelata tutt'altro che marginale. Rafa Marin ha collezionato 23 presenze in Liga, risultando titolare in 21 occasioni e superando quota 1.900 minuti giocati complessivi nel solo campionato, a testimonianza della fiducia costruita partita dopo partita agli ordini del tecnico del Submarino Amarillo. Il difensore spagnolo ha impreziosito la propria stagione anche con il primo gol in carriera in Liga, siglato il 24 agosto nella netta vittoria casalinga per 5-0 contro il Girona. Il suo percorso si è arricchito anche di tre presenze in Copa del Rey e di alcune apparizioni nella fase a gironi di Champions League, competizione a cui il Villarreal ha preso parte nel corso della stagione. Nel mezzo, anche uno stop forzato per un infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fuori per alcuni giorni tra febbraio, senza tuttavia compromettere il suo percorso di crescita.

Il mancato riscatto e il ritorno a Napoli

Nonostante un rendimento complessivamente positivo, al termine della stagione il Villarreal ha scelto di non esercitare il riscatto del cartellino, anche a causa del mancato via libera da parte del Napoli, intenzionato a reintegrare il difensore nella propria rosa. Una decisione che, alla luce dei problemi fisici accusati in questo avvio di preparazione da Alessandro Buongiorno e Sam Beukema, si è rivelata quantomai tempestiva: Rafa Marin si trova ora al centro dei piani di Massimiliano Allegri, pronto a giocarsi le proprie carte in azzurro forte dell'esperienza e della continuità raccolte in Spagna.