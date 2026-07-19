Ufficiale Kiss Kiss nuova radio partner SSC Napoli: accordo triennale, il comunicato del club

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Dopo due anni di Radio Crc, il Napoli cambia radio partner tornando a Kiss Kiss. Ecco l'annuncio dell'accordo pubblicato sul sito azzurro.

Il Napoli cambia la propria radio partner: dopo i due anni di Radio Crc, torna con un accordo triennale Radio Kiss Kiss. Ecco uno stralcio del comunicato apparso pochi minuti fa sul sito della società azzurra: "Accordo triennale tra una delle squadre più prestigiose e seguite del calcio italiano ed europeo e Radio Kiss Kiss, emittente nazionale tra le più seguite in Italia: una partnership che unisce due importanti brand nati a Napoli ma oggi protagonisti ben oltre i confini del territorio, con l'obiettivo di offrire ai tifosi contenuti esclusivi, nuove esperienze di intrattenimento e una comunicazione sempre più innovativa.

Tra i principali contenuti della partnership sono previsti:

• La gestione dell'animazione dello Stadio Diego Armando Maradona in occasione delle gare casalinghe della SSC Napoli, con propri dj e animatori collaudati in grandi manifestazioni;

• la produzione di contenuti editoriali radiofonici esclusivi dedicati al mondo azzurro;

• lo sviluppo di format radiofonici e digitali originali;

• iniziative speciali e attività dedicate ai tifosi durante tutta la stagione;

• ulteriori progetti che saranno presentati nei prossimi mesi".