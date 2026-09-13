Allegri furioso al 95': spintona anche Edo De Laurentiis che prova a contenerlo
Momenti di grande tensione per Massimiliano Allegri nel finale di Napoli-Bologna. Al minuto 95, a soli cinque secondi dal fischio finale, il tecnico azzurro è andato su tutte le furie per una gestione sbagliata del pallone da parte di Lorenzo Lucca. L'attaccante, lanciato in contropiede, si è fatto sradicare il pallone dalla difesa rossoblù, provocando l'immediata reazione dell'allenatore.
Allegri incontenibile, Edo De Laurentiis prova a calmarlo
Allegri ha iniziato a sbracciare nervosamente davanti alla panchina, mostrando tutta la propria rabbia per l'occasione gestita male e per il rischio di concedere al Bologna un'ultima possibilità. A bordocampo è intervenuto anche il vicepresidente Edoardo De Laurentiis, che ha provato a contenerlo: nella concitazione del momento, il tecnico lo ha anche spintonato prima di tornare a concentrarsi sugli ultimi secondi della partita.
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