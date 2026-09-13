La sblocca Lobotka al 66'! Grande giocata di Favasuli e azzurri avanti 1-0!
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Lobotka sblocca Napoli-Bologna al 66': decisiva la grande giocata con assist di Favasuli.
Il Napoli sblocca la partita contro il Bologna al 66' con Stanislav Lobotka. L'azione nasce da una grande giocata di Costantino Favasuli, entrato all'intervallo, che trova il varco giusto e serve il centrocampista slovacco con un assist preciso.
Lobotka supera Pessina, Napoli in vantaggio
Lobotka si inserisce con i tempi giusti, sfila alle spalle di Libra e, una volta davanti a Pessina, riesce a battere il portiere rossoblù. Esplode il Maradona per il gol che porta il Napoli in vantaggio dopo oltre un'ora di equilibrio.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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