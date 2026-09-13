Napoli-Bologna, Lobotka MVP: gol decisivo e numeri da leader al Maradona
Stanislav Lobotka è stato premiato come Panini Player Of The Match di Napoli-Bologna, sfida terminata 1-0 al Maradona grazie proprio alla rete dello slovacco. La prestazione di Lobotka è certificata anche dai numeri: 90 minuti giocati, un gol e il 92% di precisione nei passaggi, con 57 palloni completati sui 62 tentati.
Lobotka, che numeri!
Lo slovacco ha inoltre creato un'occasione e completato due dei tre lanci lunghi effettuati. Importante anche il contributo senza palla, con un tackle, due respinte difensive e quattro recuperi. Lobotka ha infine subito quattro falli e vinto sette dei nove duelli disputati, completando una prestazione che gli è valsa il riconoscimento di migliore in campo.
Stanislav Lobotka è il Panini Player Of The Match di #NapoliBologna 🌟#SerieAEnilive pic.twitter.com/CKJ3JnaCDK— Lega Serie A (@SerieA) September 13, 2026
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