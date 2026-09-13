Gol annullato al Bologna: azzurri sorpresi su punizione, ma era fuorigioco

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Oggi alle 18:10Notizie
di Antonio Noto
Gol annullato a Theate al 7' di Napoli-Bologna: decisiva la posizione di fuorigioco.

Gol annullato al Bologna al 7' della sfida contro il Napoli. I rossoblù sorprendono la difesa azzurra sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti calciata da Ferguson. Theate riesce a staccare senza marcatura e a trovare la rete, con il Napoli colto alla sprovvista sulla situazione da palla inattiva.

Theate in fuorigioco, si resta sullo 0-0

La gioia del Bologna dura però pochi istanti. Dopo il controllo sull'azione viene infatti segnalata la posizione di fuorigioco del difensore belga, che porta all'annullamento della rete. Tutto da rifare per la formazione rossoblù: il risultato di Napoli-Bologna resta sullo 0-0.