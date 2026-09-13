Allegri cambia tutto all'intervallo: dentro Favasuli e Lang

Allegri cambia tutto all'intervallo: dentro Favasuli e LangTuttoNapoli.net
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Oggi alle 19:06Notizie
di Antonio Noto
Allegri cambia il Napoli all'intervallo: fuori Politano e Vergara, dentro Favasuli e Lang.

Doppio cambio per il Napoli all'intervallo della sfida contro il Bologna. Massimiliano Allegri decide di intervenire subito sulla formazione azzurra, effettuando due sostituzioni prima dell'inizio della ripresa. Terminano la loro partita Matteo Politano e Antonio Vergara.

Fuori Politano e Vergara, entrano Favasuli e Lang

Al loro posto Allegri manda in campo Costantino Favasuli e Noa Lang, ridisegnando così il Napoli per il secondo tempo. Una doppia mossa immediata del tecnico azzurro nel tentativo di cambiare l'andamento della gara e dare maggiore incisività alla squadra.