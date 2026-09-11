Col Bologna serve tornare ad attaccare: il Napoli è la seconda squadra d'Italia per tiri subiti

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Il Napoli è atteso da una gara da non sbagliare. Reduce da già tre sconfitte di fila, tutte con tante critiche anche sul piano del gioco, senza una vittoria la squadra di Max Allegri oltre a staccarsi in classifica rischia anche di toccare nuovi record negativi. Dopo il successo all'esordio di questo campionato contro il Genoa, il Napoli ha perso le due successive sfide contro Como e Inter ed i partenopei - riferisce Opta - non registrano tre sconfitte di fila in Serie A da gennaio 2020, con Gennaro Gattuso in panchina.

Napoli, col Bologna servirà alzare baricentro e tornare a dominare

Le criticità non riguardano soltanto le sconfitte, ma anche come sono maturate e le prolungate fasi di passività in cui ha lasciato il gioco ed il campo in mano all'avversario. In questo senso Opta fornisce un dato significativo: "Solo l'Atalanta (77) ha subito più tiri del Napoli (61) in questa Serie A; i partenopei avevano chiuso lo scorso campionato con 389 conclusione fronteggiate, con solo quattro squadre che avevano fatto meglio", il dato preciso che impone al Napoli un'inversione del trend.