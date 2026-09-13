Prima vittoria casalinga: il Napoli risale al nono posto, la classifica di Serie A aggiornata
Il Napoli batte 1-0 il Bologna e conquista la prima vittoria stagionale in casa. Al Maradona gli azzurri di Massimiliano Allegri riescono a spuntarla di misura grazie alla rete realizzata da Stanislav Lobotka al 66', servito da Favasuli. Un successo importante soprattutto dopo il difficile avvio di stagione, che aveva visto il Napoli perdere terreno nelle prime giornate.
Il Napoli rialza la testa: azzurri noni in classifica
I tre punti contro il Bologna consentono al Napoli di risalire la china e portarsi al nono posto in classifica, dando una prima svolta a un inizio di campionato complicato. Allegri può così festeggiare il primo successo davanti al pubblico del Maradona, di seguito la classifica di Serie A aggiornata.
Lazio 10 (4)
Roma 9 (3)
Inter 9 (3)
Cagliari 9 (4)
Milan 8 (4)
Como 7 (3)
Juventus 7 (3)
Frosinone 7 (4)
Napoli 6 (4)
Atalanta 6 (4)
Lecce 6 (4)
Udinese 4 (3)
Sassuolo 4 (3)
Torino 3 (3)
Fiorentina 3 (4)
Parma 1 (3)
Bologna 1 (4)
Monza 1 (4)
Genoa 1 (4)
Venezia 0 (4)
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Fiorentina
|Napoli
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