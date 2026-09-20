Fiorentina-Napoli, Gilmour MVP: gol e grande primo tempo
Billy Gilmour è stato premiato come Player of the Match di Fiorentina-Napoli, sfida terminata 1-1 al Franchi. Il centrocampista scozzese è stato tra i migliori in campo per la formazione di Massimiliano Allegri, risultando decisivo anche con la rete che ha portato in vantaggio gli azzurri nel corso del primo tempo.
Gilmour protagonista, poi il calo nella ripresa
La prestazione di Gilmour è stata particolarmente brillante nella prima frazione, nella quale lo scozzese ha dato qualità e dinamismo al centrocampo del Napoli. Nella ripresa è arrivato un fisiologico calo, così come per gran parte della squadra, oltre a una sbavatura evidente nel finale che avrebbe potuto costare cara agli azzurri. Nel complesso, però, la sua prova gli è valsa il riconoscimento di migliore in campo al termine della gara.
Billy Gilmour è il Panini Player of the Match di #FiorentinaNapoli 🥇#SerieAEnilive pic.twitter.com/GH1gt9GH1F— Lega Serie A (@SerieA) September 20, 2026
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