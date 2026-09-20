De Bruyne non incide e Vergara resta in panchina: i cambi di Allegri fanno discutere

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De Bruyne poco incisivo e Vergara inutilizzato: la gestione dei cambi di Allegri fa discutere.

La prestazione di Kevin De Bruyne contro la Fiorentina è passata quasi inosservata. Il centrocampista belga non è riuscito a incidere come ci si sarebbe aspettati, risultando poco coinvolto nella manovra e raramente decisivo tra le linee. Una prova opaca e lontana dai suoi standard abituali in una partita nella quale il Napoli, soprattutto nella ripresa, avrebbe avuto bisogno di maggiore qualità e imprevedibilità.

Vergara resta fuori: la gestione dei cambi di Allegri apre il dibattito

A sorprendere è stata anche la scelta di Massimiliano Allegri di non utilizzare Antonio Vergara, rimasto in panchina per tutta la durata della gara. Con diversi azzurri in calo e la necessità di trovare energie fresche e nuove soluzioni offensive, il giovane talento avrebbe potuto rappresentare un'alternativa per cambiare ritmo alla squadra. La gestione delle sostituzioni diventa così uno dei temi del pareggio del Franchi, soprattutto considerando il buon impatto mostrato da Vergara nelle precedenti occasioni in cui era stato chiamato in causa.