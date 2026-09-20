Napoli a quota 7, agganciato il trenino del 7° posto: la classifica aggiornata
Fiorentina e Napoli si dividono la posta in palio al Franchi, con la sfida che termina 1-1 grazie alle reti di Billy Gilmour e Alex Jimenez. Gli azzurri passano in vantaggio nel primo tempo con il centrocampista scozzese, ma nella ripresa vengono raggiunti dalla conclusione dello spagnolo, deviata in maniera decisiva da Rafa Marin. La squadra di Allegri porta così a casa un punto dalla trasferta di Firenze.
Napoli a 7 punti: settimo posto agganciato, vetta distante sei lunghezze
Con il pareggio del Franchi, il Napoli sale a quota 7 punti in classifica e aggancia il gruppo del settimo posto insieme a Juventus, Frosinone e Sassuolo, in attesa del completamento della giornata. Gli azzurri restano invece a sei lunghezze dalla vetta della Serie A, proseguendo la rincorsa alle prime posizioni dopo le prime cinque giornate di campionato. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata.
Serie A Enilive 2026-2027
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