Jimenez pareggia a inizio ripresa: decisiva la deviazione di Marin

Jimenez pareggia a inizio ripresa: decisiva la deviazione di MarinTuttoNapoli.net
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Oggi alle 13:51Notizie
di Antonio Noto
Jimenez pareggia contro il Napoli: decisiva la deviazione di Marin che beffa Milinkovic-Savic.

La Fiorentina trova il pareggio contro il Napoli in avvio di secondo tempo. Al 51' è Alex Jimenez a realizzare la rete dell'1-1, riportando in equilibrio la sfida del Franchi dopo il vantaggio azzurro firmato da Billy Gilmour nella prima frazione.

Ndour recupera, Jimenez calcia: Marin beffa Milinkovic-Savic

L'azione nasce da un ottimo pallone recuperato da Cher Ndour nella propria trequarti. La sfera arriva a Jimenez, che calcia di prima intenzione verso la porta del Napoli: sulla conclusione arriva la deviazione decisiva di Rafa Marin, che cambia la traiettoria e mette fuori causa Vanja Milinkovic-Savic. Una carambola che vale l'1-1 e riapre completamente Fiorentina-Napoli.