Jimenez pareggia a inizio ripresa: decisiva la deviazione di Marin
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Jimenez pareggia contro il Napoli: decisiva la deviazione di Marin che beffa Milinkovic-Savic.
La Fiorentina trova il pareggio contro il Napoli in avvio di secondo tempo. Al 51' è Alex Jimenez a realizzare la rete dell'1-1, riportando in equilibrio la sfida del Franchi dopo il vantaggio azzurro firmato da Billy Gilmour nella prima frazione.
Ndour recupera, Jimenez calcia: Marin beffa Milinkovic-Savic
L'azione nasce da un ottimo pallone recuperato da Cher Ndour nella propria trequarti. La sfera arriva a Jimenez, che calcia di prima intenzione verso la porta del Napoli: sulla conclusione arriva la deviazione decisiva di Rafa Marin, che cambia la traiettoria e mette fuori causa Vanja Milinkovic-Savic. Una carambola che vale l'1-1 e riapre completamente Fiorentina-Napoli.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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