Fiorentina-Napoli, vergogna durante il minuto per Mazzola: urlo contro gli azzurri al Franchi
Il Napoli non è riuscito ad andare oltre l'1-1 contro la Fiorentina in una trasferta tradizionalmente complicata anche dal punto di vista ambientale. Al di là di quanto accaduto sul terreno di gioco, prima della partita si è verificato un episodio decisamente spiacevole sugli spalti dello stadio Artemio Franchi, proprio durante un momento che avrebbe dovuto essere caratterizzato dal silenzio e dal rispetto.
Fiorentina-Napoli, urlo contro gli azzurri durante il minuto di raccoglimento
Durante il minuto di raccoglimento in memoria di Sandro Mazzola, infatti, qualcuno all'interno dello stadio Artemio Franchi di Firenze ha urlato: “Napoli m***a”. Un episodio totalmente fuori luogo, verificatosi durante il momento dedicato al ricordo dell'ex campione, che ha inevitabilmente interrotto il silenzio osservato dallo stadio prima dell'inizio della partita.
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