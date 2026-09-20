Foto Gara dai due volti, calo azzurro nella ripresa: le statistiche di Fiorentina-Napoli

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Napoli dai due volti a Firenze: ottimo primo tempo, calo nella ripresa e pareggio 1-1.

Il Napoli si ferma sull'1-1 contro la Fiorentina al Franchi, al termine di una partita caratterizzata da due fasi molto diverse. La squadra di Massimiliano Allegri si è espressa molto bene nel primo tempo, riuscendo a prendere il controllo del gioco e a trovare il vantaggio con Billy Gilmour. Gli azzurri hanno gestito con personalità buona parte della prima frazione, senza però riuscire a trovare il gol che avrebbe potuto indirizzare ulteriormente la sfida.

Napoli in difficoltà nella ripresa, ma i numeri premiano gli azzurri

Nella ripresa lo scenario è cambiato, con la Fiorentina decisamente più efficace e capace di trovare il pareggio con Alex Jimenez, favorito dalla deviazione di Rafa Marin che ha messo fuori causa Milinkovic-Savic. Il Napoli è calato rispetto al primo tempo e ha sofferto maggiormente l'iniziativa viola, pur chiudendo la partita con un maggiore possesso palla e più conclusioni verso la porta di De Gea. Il risultato non è più cambiato, con le due squadre che hanno così diviso la posta in palio.