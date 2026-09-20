Schema da calcio d'angolo e il Napoli passa in vantaggio! A segno Gilmour
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Dopo 22 minuti di Fiorentina-Napoli gli azzurri passano in vantaggio grazie a uno schema su calcio d'angolo. Politano batte verso il limite dell'area con una bella parabola: lì c'è Gilmour, che apre il piattone destro di prima intenzione e spedisce la sfera all'angolino per l'1-0.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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