Ufficiale Allegri guarda la panchina e sorride: un azzurro torna disponibile dopo 62 giorni

Napoli, Favasuli torna a disposizione dopo 62 giorni di assenza. Allegri ritrova l'esterno per la sfida contro il Torino

Una buona notizia per Massimiliano Allegri in vista di Napoli-Torino, sfida valida per la dodicesima giornata di Serie A, in programma questa sera alle 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona. Il tecnico azzurro ritrova infatti Costantino Favasuli, che ha smaltito l'infortunio muscolare ed è tornato nell'elenco dei calciatori a disposizione, partendo dalla panchina contro i granata.

Napoli, Favasuli torna disponibile dopo 62 giorni: Allegri ritrova un'alternativa

L'ultima volta che Favasuli era stato a disposizione del Napoli risaliva al 20 settembre, nel match contro la Fiorentina, prima del problema muscolare rimediato con l'Italia Under 21 e che lo aveva costretto a fermarsi. A distanza di 62 giorni, il classe 2004 torna dunque tra i convocati e rappresenta un'alternativa in più sulle corsie esterne per Allegri. Il calciatore partirà dalla panchina, con la possibilità di ritrovare il campo a gara in corso dopo oltre due mesi di assenza.