Il Manchester United piomba su Osimhen! L'ex azzurro è un pupillo di Pochettino

Il centravanti ex Napoli sogna la Premier League e il club inglese torna a monitorarlo per rinforzare l'attacco del nuovo allenatore.

Victor Osimhen torna nei radar del Manchester United. Il centravanti nigeriano sarebbe pronto ad ascoltare eventuali proposte dei Red Devils, che hanno riacceso il proprio interesse nei suoi confronti dopo l'arrivo di Mauricio Pochettino in panchina. Un'ipotesi che affascina il giocatore, ancora desideroso di misurarsi in Premier League prima della fine della carriera.

Osimhen aspetta la Premier, ma il Galatasaray detta le condizioni

Secondo quanto riportato da The Sun, il classe 1998 avrebbe accolto con soddisfazione le voci di un possibile trasferimento a Old Trafford. Osimhen è legato al Galatasaray fino al giugno 2029 e percepisce uno stipendio vicino ai 13 milioni di sterline all'anno. L'attaccante sarebbe disposto ad accettare un ingaggio simile anche allo United, ma un eventuale affare a gennaio appare complicato: nel suo contratto non è presente alcuna clausola rescissoria e il club turco non ha intenzione di privarsi facilmente del proprio uomo simbolo. La valutazione del Galatasaray si aggirerebbe tra gli 80 e i 100 milioni di euro, cifra che potrebbe rendere più realistico un assalto estivo. Il nigeriano ha ritrovato continuità dopo il difficile addio al Napoli, proprio grazie alla fiducia ricevuta dal club di Istanbul: 37 gol nella prima stagione in Turchia, 22 nella successiva e già 10 reti nell'annata in corso. Il Napoli, ricordiamo, mantiene il 10% sulla rivendita.

Pochettino cerca il suo Kane e valuta il grande colpo

Il nuovo tecnico dello United vuole un centravanti capace di guidare l'attacco e aumentare la produzione offensiva. L'esperienza maturata al Tottenham con Harry Kane spinge l'argentino verso un profilo di questo tipo. Benjamin Sesko e Joshua Zirkzee sono già in rosa, ma nessuno dei due è riuscito finora a imporsi come riferimento assoluto: insieme hanno realizzato appena quattro gol stagionali. Osimhen rappresenterebbe quindi il profilo ideale per caratteristiche e personalità, ma la trattativa dipenderà soprattutto dalla disponibilità del Galatasaray. Una fonte vicina al giocatore ha spiegato: "L'interesse lo lusinga, ma Victor è un ragazzo leale. Toccherà ai club muoversi. Lui segnerà gol ovunque andrà, ma la decisione spetta a loro".