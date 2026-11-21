Ambrosino-show! Punizione magica e super prova: il Modena vince e vola in classifica

Giuseppe Ambrosino segna ancora in B col Modena: quarta rete per l'attaccante di proprietà del Napoli

Se fa discutere il minutaggio ridotto di Emanuele Rao a Pisa, chiuso a sinistra da Tramoni che è il titolarissimo di Bianco anche per motivi tattici, non si può dire lo stesso di Giuseppe Ambrosino. Sempre in B, stesso campionato, la punta di proprietà del Napoli è titolarissimo col Modena accanto al Gallo Belotti. Dodici su dodici dall'inizio in campionato e questo pomeriggio è arrivato anche il quarto gol in B contro la Juve Stabia. Oltre ad una punizione meravigliosa, anche una prestazione d'altissimo livello che lo consacra tra i migiori giocatori del campionato.

Ambrosino protagonista in B col Modena

Per la sua squadra seconda vittoria di fila e quinta gara consecutiva con punti conquistati. Secondo posto in classifica per il Modena che dunque vola sulle ali dell'entusiasmo e lo fa con Ambrosino protagonista. Il Napoli osserva interessato i progressi del 23enne nativo di Procida che spera di tornare a Napoli da protagonista il prossimo anno. Come Vergara, d'altronde.