Ultim'ora Emergenza piena anche contro il Torino: in 6 out contro i granata

Napoli-Torino, i sei indisponibili ufficiali: out Meret, Badiashile, Buongiorno, Neres, Lobotka e Di Lorenzo

Il Napoli arriva alla sfida di questa sera contro il Torino con sei assenti. Il bollettino ufficiale degli indisponibili conferma i forfait di Meret, Badiashile, Buongiorno, Neres, Lobotka e Di Lorenzo, un'emergenza che pesa su tutti i reparti. Allegri dovrà ancora una volta inventare soluzioni, in una serata che apre un ciclo di partite ravvicinate. Intanto ha fornito elenco convocati per stasera.

Sei out, da Meret a Di Lorenzo

Come reso noto dalla società, a non essere disponibili sono sei giocatori. Pesa soprattutto lo stop di Meret, fermato da una frattura alla quinta vertebra lombare e costretto a una pausa di circa due mesi: tra i pali toccherà a Milinkovic-Savic. Assenti anche Badiashile e Buongiorno, con Di Lorenzo che, come anticipato nei giorni scorsi, era atteso soltanto dopo la sosta. A completare l'elenco ci sono Lobotka e Neres, due pedine che avrebbero offerto soluzioni in più alla squadra.

Allegri senza sei uomini

Il quadro obbliga il tecnico a rivedere piani e gerarchie. La probabile formazione circolata nelle scorse ore, con Meret titolare, va aggiornata, mentre difesa, centrocampo e fascia destra dovranno fare i conti con rotazioni ridotte. Per il Napoli la gara con il Torino è anche l'inizio di un tour de force fatto di campionato, Champions League e Coppa Italia, in cui ogni scelta contribuirà a gestire energie e infortuni. Una partita da affrontare con i giocatori a disposizione, cercando una risposta di carattere dopo giorni di tensione e polemiche.