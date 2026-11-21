Ultim'ora Come sta Vergara? Arriva la risposta di Allegri sull'infortunio

Massimiliano Allegri commenta l'infortunio di Antonio Vergara dopo Napoli-Torino e ammette di non conoscere ancora i tempi di recupero

Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria per 1-0 contro il Torino, soffermandosi anche sulle condizioni di Antonio Vergara, costretto a lasciare il campo per infortunio. Il tecnico azzurro ha espresso preoccupazione per il giovane calciatore, spiegando di non conoscere ancora i tempi di recupero e ipotizzando un possibile legame tra il problema fisico e le maggiori pressioni affrontate in questa stagione.

Come sta Vergara? Allegri: "Non so per quanto lo perderemo, era molto abbattuto"

"Si è fatto male, non so per quanto lo perderemo. Dispiace molto, era molto abbattuto. Credo sia stato un infortunio per il periodo: quest'anno ha responsabilità diverse, la Nazionale, maggiori pressioni mentali... Questi infortuni a volte sono causati anche da queste cose", queste le parole di Massimiliano Allegri sull'infortunio di Vergara.