Quando ADL disse: "Mi innamorai di Allegri al Milan, lo chiamai per mesi..."

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Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nel 2017 parlò così della sua stima per Allegri, annunciato dal Napoli proprio questa mattina: "Benitez l’ho scelto con il direttore sportivo, ma in quel periodo mi sarebbe piaciuto prendere Massimiliano Allegri. Ne ero innamorato quando allenava il Milan e un giorno gli chiesi di venire al Napoli. Lo chiamai, mese dopo mese, ma rispondeva che c’era da aspettare.

Così a un certo punto pensammo a Benitez, andammo a vederlo a Londra. Sembrava un napoletano, era simpatico, ci invitò a mangiare… Così gli facemmo il contratto. Quando tornai a Roma mi chiamò Allegri e mi disse: “Presidente, adesso posso" disse in una famosa intervista a El Pais.