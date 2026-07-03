Quando ADL disse: "Mi innamorai di Allegri al Milan, lo chiamai per mesi..."
Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nel 2017 parlò così della sua stima per Allegri, annunciato dal Napoli proprio questa mattina: "Benitez l’ho scelto con il direttore sportivo, ma in quel periodo mi sarebbe piaciuto prendere Massimiliano Allegri. Ne ero innamorato quando allenava il Milan e un giorno gli chiesi di venire al Napoli. Lo chiamai, mese dopo mese, ma rispondeva che c’era da aspettare.
Così a un certo punto pensammo a Benitez, andammo a vederlo a Londra. Sembrava un napoletano, era simpatico, ci invitò a mangiare… Così gli facemmo il contratto. Quando tornai a Roma mi chiamò Allegri e mi disse: “Presidente, adesso posso" disse in una famosa intervista a El Pais.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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