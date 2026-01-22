Foto Allenamento congiunto a Castel Volturno: il report del Savoia

vedi letture

Oggi a Castel Volturno è andato in scena un allenamento congiunto tra Napoli e Savoia. Di seguito il report pubblicato dal club di Torre Annunziata: "Napoli e Savoia hanno vissuto un allenamento congiunto intenso e significativo, all’insegna del rispetto, della condivisione e dei sinceri abbracci finali. La delegazione del Savoia è stata accolta con grande cordialità dal vicedirettore sportivo della SSC Napoli, Antonio Sinicropi, compagno di Valentina De Laurentiis, in un clima di autentica collaborazione.

Al termine del test, mister Antonio Conte e i calciatori hanno salutato la nostra dirigenza – rappresentata dal presidente di CRH, dott. Nazario Matachione, dal presidente del Savoia Arcangelo Sessa, dal direttore generale Salvatore Romano e dal direttore sportivo Antonio Mazzei – complimentandosi per l’organizzazione e lo spirito dell’iniziativa.

Una giornata speciale che ha confermato come il Savoia, capolista in Serie D, abbia nel proprio DNA i valori più autentici della cultura sportiva: rispetto, passione e collaborazione, al di là di ogni categoria. Avanti Savoia!".