Anguissa, non solo l'Arsenal: rischia di saltare un'altra gara

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Il Napoli deve fare i conti con l’assenza di Frank Anguissa in vista del prossimo impegno. Il centrocampista azzurro, protagonista in negativo nel finale della gara di San Siro, è costretto a fermarsi per un problema fisico e la sua presenza è in dubbio anche per la successiva sfida contro il Bologna.

A fare il punto è Il Mattino, che in un pezzo scrive: “Anguissa, l’eroe al contrario di San Siro dà forfait per un problema all’adduttore. Ed è a rischio anche per domenica con il Bologna”.

Napoli, Anguissa dà forfait: Il Mattino annuncia Gilmour e De Bruyne titolari

L’assenza di Anguissa dovrebbe aprire le porte a Billy Gilmour, con una soluzione tattica che potrebbe prevedere la presenza contemporanea dello scozzese e di Stanislav Lobotka. Il quotidiano sottolinea infatti: “Al suo posto Gilmour con la probabile formula del doppio play con Lobotka”. Per Gilmour sarebbe un ritorno dal primo minuto dopo una lunga attesa. Come evidenzia Il Mattino, “lo scozzese non è titolare da 20 marzo, a Cagliari: sei mesi”.

La grande novità riguarda però Kevin De Bruyne. Il belga è pronto a partire dall’inizio, una scelta che era già stata programmata: “Ci sarà, come era già stato pianificato, Kevin De Bruyne in campo dal primo minuto per la prima volta in stagione”.