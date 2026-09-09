Ufficiale
Napoli-Bologna, Bonacina dirige la sfida: la sestina completa
TuttoNapoli.net
Sono state rese note le designazioni arbitrali per Napoli-Bologna, gara in programma domenica 13 settembre alle ore 18.00. A dirigere l'incontro sarà Bonacina, che sarà coadiuvato dagli assistenti Mokhtar e Ricci. Il quarto ufficiale sarà invece Mariani. In sala VAR ci sarà Maggioni, mentre il ruolo di AVAR sarà affidato a Rutella.
Napoli-Bologna, la designazione completa:
Arbitro: Bonacina
Assistenti: Mokhtar - Ricci
IV ufficiale: Mariani
VAR: Maggioni
AVAR: Rutella
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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