Ufficiale Napoli-Bologna, Bonacina dirige la sfida: la sestina completa

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Sono state rese note le designazioni arbitrali per Napoli-Bologna, gara in programma domenica 13 settembre alle ore 18.00. A dirigere l'incontro sarà Bonacina, che sarà coadiuvato dagli assistenti Mokhtar e Ricci. Il quarto ufficiale sarà invece Mariani. In sala VAR ci sarà Maggioni, mentre il ruolo di AVAR sarà affidato a Rutella.

Napoli-Bologna, la designazione completa:

Arbitro: Bonacina

Assistenti: Mokhtar - Ricci

IV ufficiale: Mariani

VAR: Maggioni

AVAR: Rutella