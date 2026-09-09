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Napoli-Bologna, Bonacina dirige la sfida: la sestina completa

Napoli-Bologna, Bonacina dirige la sfida: la sestina completaTuttoNapoli.net
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 12:29Notizie
di Arturo Minervini

Sono state rese note le designazioni arbitrali per Napoli-Bologna, gara in programma domenica 13 settembre alle ore 18.00. A dirigere l'incontro sarà Bonacina, che sarà coadiuvato dagli assistenti Mokhtar e Ricci. Il quarto ufficiale sarà invece Mariani. In sala VAR ci sarà Maggioni, mentre il ruolo di AVAR sarà affidato a Rutella.

Napoli-Bologna, la designazione completa:

Arbitro: Bonacina
Assistenti: Mokhtar - Ricci
IV ufficiale: Mariani
VAR: Maggioni
AVAR: Rutella