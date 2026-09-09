Anguissa, la grande beffa: l'infortunio dopo il gol sbagliato a San Siro
Dal possibile gol della vittoria contro l’Inter all’infortunio che lo mette fuori causa per l’esordio in Champions League. Sono giorni decisamente amari per Frank Anguissa, costretto a fermarsi proprio alla vigilia della sfida contro l’Arsenal al Maradona. La conferma è arrivata direttamente da Massimiliano Allegri. Il centrocampista camerunense non sarà a disposizione contro i Gunners a causa di un problema all’adduttore accusato nella mattinata di martedì. Un’assenza pesante, che si aggiunge a quella di Scott McTominay e riduce ulteriormente le possibilità di scelta del tecnico azzurro in mezzo al campo.
Anguissa, pure la beffa: l’infortunio dopo il gol sbagliato con l’Inter
Per Anguissa si tratta dell’ennesima beffa dopo quanto accaduto sabato sera a San Siro. Nel rocambolesco 3-2 contro l’Inter, il centrocampista aveva avuto sui piedi l’occasione per cambiare completamente il finale della partita. Sul 2-2 e a pochi passi dalla porta, Anguissa aveva mancato quello che sembrava un gol praticamente fatto, dopo l’azione costruita da De Bruyne e Lucca.
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