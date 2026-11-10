Diffidati Napoli, un difensore a rischio squalifica: la situazione prima del Torino

Napoli, nessun diffidato o squalificato prima del Torino: Rafa Marin a un giallo dalla diffida. Tutte le ammonizioni.

Il Napoli si prepara alla dodicesima giornata di Serie A 2026-2027 senza calciatori diffidati o squalificati. In vista della partita contro il Torino, in programma sabato 21 novembre, Massimiliano Allegri non dovrà dunque fare i conti con assenze legate a provvedimenti disciplinari. Nessun giocatore azzurro rischia attualmente di saltare per squalifica la successiva trasferta contro il Sassuolo, prevista per il 29 novembre, in caso di ammonizione. La situazione resta comunque da monitorare, soprattutto per i calciatori che hanno già accumulato diversi cartellini gialli.

Napoli, Rafa Marin a un'ammonizione dalla diffida: il conto dei cartellini gialli

Il calciatore azzurro più vicino alla diffida è Rafa Marin, che ha già ricevuto tre ammonizioni in campionato. Il difensore spagnolo entrerà in diffida al prossimo cartellino giallo, mentre Antonio Vergara è fermo a quota due. Una sola ammonizione, invece, per Politano, Di Lorenzo, Rrahmani, Badiashile, Gilmour e Lang. Il regolamento della Serie A prevede la prima diffida alla quarta ammonizione e la squalifica automatica al quinto cartellino giallo. Di seguito il quadro disciplinare aggiornato sulla base dei dati disponibili.

Diffidati Napoli: nessuno.

Squalificati Napoli: nessuno.

Ammonizioni Napoli 2026-2027:

1 ammonizione: Politano, Di Lorenzo, Rrahmani, Badiashile, Gilmour, Lang.

2 ammonizioni: Vergara.

3 ammonizioni: Rafa Marin.

4 ammonizioni (diffida): nessuno.