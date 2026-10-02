Ufficiale Isole Faroe-Slovacchia, le formazioni ufficiali: la scelta su Lobotka

Isole Faroe-Slovacchia, ufficiali le formazioni: Vladimir Weiss schiera dal primo minuto il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka.

Sono ufficiali le formazioni di Isole Faroe-Slovacchia, match valido per la terza giornata di Nations League. I due commissari tecnici, Eydun Klakstein e Vladimir Weiss, hanno comunicato le rispettive scelte per la sfida. Occhi puntati in casa Napoli soprattutto su Stanislav Lobotka.

Isole Faroe-Slovacchia, Lobotka dal primo minuto: le scelte ufficiali

Nessun turno di riposo per il centrocampista della SSC Napoli: Lobotka parte titolare nel 4-3-3 scelto da Weiss. Il regista azzurro agirà al centro del reparto insieme a Suslov e Rigo. In difesa spazio anche a Skriniar, mentre il tridente offensivo sarà composto da Duris, Bozenik e Sauer.

ISOLE FAROE (3-4-3): Lamhuage; Faero, Vatnhamar, Edmundsson; Danielsen, Turi, Bjartalid, Agnarsson; Kallsberg, Knudsen, Sorensen.

SLOVACCHIA (4-3-3): Greif; Valjent, Varro, Skriniar, Mesik; Suslov, Lobotka, Rigo; Duris, Bozenik, Sauer.