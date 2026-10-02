Isole Faroe-Slovacchia, le formazioni ufficiali: la scelta su Lobotka
Sono ufficiali le formazioni di Isole Faroe-Slovacchia, match valido per la terza giornata di Nations League. I due commissari tecnici, Eydun Klakstein e Vladimir Weiss, hanno comunicato le rispettive scelte per la sfida. Occhi puntati in casa Napoli soprattutto su Stanislav Lobotka.
Isole Faroe-Slovacchia, Lobotka dal primo minuto: le scelte ufficiali
Nessun turno di riposo per il centrocampista della SSC Napoli: Lobotka parte titolare nel 4-3-3 scelto da Weiss. Il regista azzurro agirà al centro del reparto insieme a Suslov e Rigo. In difesa spazio anche a Skriniar, mentre il tridente offensivo sarà composto da Duris, Bozenik e Sauer.
ISOLE FAROE (3-4-3): Lamhuage; Faero, Vatnhamar, Edmundsson; Danielsen, Turi, Bjartalid, Agnarsson; Kallsberg, Knudsen, Sorensen.
SLOVACCHIA (4-3-3): Greif; Valjent, Varro, Skriniar, Mesik; Suslov, Lobotka, Rigo; Duris, Bozenik, Sauer.
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