Foto

"Basta guerre, basta atrocità!" lo striscione esposto dalla Curva B al Maradona

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:10Notizie
di Christian Marangio

Durante Napoli-Sporting Lisbona gli Ultras della "Curva B" hanno esposto uno striscione: "Fermate il baratro in cui state conducendo l'umanità basta guerre basta atrocità!". Tutto questo in un palocoscenico come quello della Champions League, tutto il disappunto contro le guerre in atto in tutto il Mondo in questi ultimi anni.