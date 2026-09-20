Bayer Leverkusen, show dell’ex Napoli Gutierrez: gol e assist contro il Lipsia
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Miguel Gutierrez protagonista in Bundesliga: gol e assist nel 2-0 del Bayer Leverkusen sul Lipsia.
Vittoria casalinga per il Bayer Leverkusen, che supera 2-0 il Lipsia e conquista tre punti importanti per la classifica. Grande protagonista della partita Miguel Gutierrez, ex calciatore del Napoli e arrivato in Germania nel corso dell’ultima sessione estiva di mercato. L’esterno spagnolo ha inciso su entrambe le reti realizzate dalla formazione rossonera.
Gutierrez decisivo: prima l’assist per Schick, poi il gol
Gutierrez ha prima servito l’assist per il vantaggio firmato da Patrik Schick, per poi mettersi in proprio realizzando la rete del definitivo 2-0. Una prestazione da protagonista per l’ex Napoli, che si conferma subito importante nella sua nuova esperienza in Bundesliga. Grazie al successo contro il Lipsia, il Bayer Leverkusen sale inoltre in zona Europa League.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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