Bilancio SSCNapoli, lo scudetto non basta: senza Champions si chiude in perdita, le cifre
Dopo gli ultimi due esercizi in utile, la SSCNapoli chiude in perdita il bilancio annuale. Come appreso dalla Gazzetta dello Sport, il club di De Laurentiis ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2025 con una perdita di 21,4 milioni di euro, dopo due esercizi consecutivi in utile. Il risultato negativo è legato soprattutto all’assenza dalla Champions League, competizione che incide in modo decisivo sui ricavi. A pesare anche l’aumento dei costi derivato dall’inizio del ciclo tecnico con Antonio Conte. Nonostante il rosso, la situazione economica del club resta solida.
La perdita è stata infatti coperta senza problemi attingendo alla riserva volontaria da 216,6 milioni di euro, come riportato nel verbale dell’assemblea ordinaria. Durante la stessa seduta è stato rinnovato il consiglio d’amministrazione per il prossimo triennio. Confermati Aurelio De Laurentiis, la moglie Jacqueline Marie Baudit, i figli Edoardo e Valentina e l’ad Andrea Chiavelli. Continuità totale, dunque, nella governance societaria.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Atalanta
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro