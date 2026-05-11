Nervosismo Manna: dopo il ko il ds si sfoga con delle bottigliette

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Ko che brucia quello del Napoli contro il Bologna. Gli azzurri dopo essere passati in svantaggio 0-2 al Maradona, avevano recuperato prima di prendere la rete del 3-2 nel recupero. Al termine del match molto nervoso il ds azzurro Giovanni Manna, accostato alla Roma in questi ultimi giorni.

Il dirigente del Napoli è stato protagonista di una reazione di nervosismo a bordo campo.Visibilmente contrariato per l’andamento della partita, ha sfogato la propria rabbia calciando alcune bottigliette d’acqua presenti nei pressi della panchina, gesto che non è passato inosservato. La tensione accumulata durante il match ha portato Manna a lasciarsi andare a una reazione istintiva, fotografando perfettamente il clima di nervosismo che si respira attorno alla squadra in questa fase decisiva del campionato.