Rowe gela il Maradona nel recupero: 3-2
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Il Bologna ripassa in vantaggio al 91'. Rowe innesca in area Castro, che appoggia sulla sinistra a Miranda: conclusione del 33, con respinta di Milinkovic. La palla però va all'ex Marsiglia, che in acrobazia firma il 2-3.
Rowe innesca in area Castro, che appoggia sulla sinistra a Miranda: conclusione del 33, con respinta di Milinkovic. La palla però va all'ex Marsiglia, che in acrobazia firma il 2-3.
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