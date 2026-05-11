Rowe gela il Maradona nel recupero: 3-2

Rowe gela il Maradona nel recupero: 3-2 TuttoNapoli.net
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Ieri alle 22:41Notizie
di Antonio Noto

Il Bologna ripassa in vantaggio al 91'. Rowe innesca in area Castro, che appoggia sulla sinistra a Miranda: conclusione del 33, con respinta di Milinkovic. La palla però va all'ex Marsiglia, che in acrobazia firma il 2-3.

Rowe innesca in area Castro, che appoggia sulla sinistra a Miranda: conclusione del 33, con respinta di Milinkovic. La palla però va all'ex Marsiglia, che in acrobazia firma il 2-3.