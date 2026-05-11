Terzo cambio per il Napoli: esce Politano

Terzo cambio per il Napoli: esce Politano TuttoNapoli.net
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Ieri alle 22:33Notizie
di Antonio Noto

All'84' arriva il terzo cambio per il Napoli. Esce Matteo Politano, al suo posto entra Leonardo Spinazzola. L'ex Roma va a destra con Gutierrez che resta a sinistra.

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