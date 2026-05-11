Flop Napoli: Conte anche con 2 vittorie farà meno punti di Gattuso quinto
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La squadra di Conte può chiudere questo torneo al massimo a quota 76 punti.
Nonostante il secondo posto ancora in ballo, il Napoli di Antonio Conte chiuderà il campionato con un bottino inferiore rispetto a quello ottenuto dalla squadra guidata da Gennaro Gattuso nella stagione conclusa al quinto posto. Anche vincendo le ultime due partite, infatti, gli azzurri non riuscirebbero a superare il totale di punti conquistato dal Napoli di Gattuso, un dato che alimenta inevitabilmente il dibattito sul rendimento della squadra attuale.
La squadra di Conte può chiudere questo torneo al massimo a quota 76 punti, punteggio inferiore sia al secondo anno di Gennaro Gattuso (77) sulla panchina azzurra, sia alla prima stagione di Luciano Spalletti (79 punti).
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