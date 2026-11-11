Italia-Francia, Mancini sorprende tutti: tre ballottaggi nella probabile formazione

Italia-Francia, Mancini valuta tre ballottaggi: Pio Esposito favorito in attacco. La probabile formazione degli azzurri

L'Italia di Roberto Mancini si prepara alla sfida contro la Francia, in programma giovedì 12 novembre alle ore 20.45 allo stadio San Siro di Milano, valida per la UEFA Nations League. Gli azzurri occupano attualmente il secondo posto nel Gruppo 1 con 7 punti, frutto di due vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle prime quattro giornate. Le ultime due partite del girone saranno decisive per conquistare l'accesso alla fase finale della competizione. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il commissario tecnico starebbe valutando diverse novità nell'undici titolare, con alcuni ballottaggi ancora aperti soprattutto sulle corsie esterne.

Italia-Francia, la probabile formazione: Pio Esposito al centro dell'attacco, dubbi sugli esterni

Mancini dovrebbe confermare il 4-3-3, con Gianluigi Donnarumma tra i pali e una difesa composta da Kayode, Scalvini, Bastoni e Calafiori, quest'ultimo in ballottaggio con Dimarco. A centrocampo spazio a Tonali in cabina di regia, affiancato da Frattesi e Barella. Le principali incertezze riguardano il tridente offensivo: Sebastiano Esposito è favorito su Liberali per la corsia destra, mentre a sinistra Cambiaghi si gioca una maglia con Koleosho. Il riferimento centrale dovrebbe essere Pio Esposito, pronto a guidare l'attacco azzurro nella delicata sfida contro i francesi.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori (Dimarco); Frattesi, Tonali, Barella; Sebastiano Esposito (Liberali), Pio Esposito, Cambiaghi (Koleosho). Ct: Roberto Mancini.