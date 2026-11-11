Infortunati Napoli, attesa per Di Lorenzo e Lobotka: il punto sui rientri

Napoli, 19 infortunati da inizio stagione: il punto sui recuperi. Buongiorno atteso a gennaio 2027.

L'emergenza infortuni continua a condizionare pesantemente il Napoli di Massimiliano Allegri, che spera di sfruttare la sosta per recuperare alcuni elementi fondamentali. A fare il punto della situazione è stato Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, che ha evidenziato un dato particolarmente significativo: ben 19 calciatori azzurri hanno accusato problemi fisici dall'inizio della stagione, pari a quasi l'80% della rosa. Una situazione che ha complicato il lavoro dell'allenatore, impedendogli di dare continuità alle proprie idee tattiche e di disporre regolarmente degli stessi interpreti.

Napoli, Favasuli e Neres verso il rientro: attesa per Di Lorenzo e Lobotka, Buongiorno torna nel 2027

Secondo l'inviato Sky, i primi a riaggregarsi alla squadra potrebbero essere Favasuli e Neres, già a partire dalla seduta di sabato. Altri sette calciatori stanno proseguendo a Castel Volturno il programma di cure, terapie e allenamenti personalizzati. Successivamente dovrebbe arrivare il momento di Spinazzola e Alisson Santos, mentre servirà maggiore pazienza per Di Lorenzo e Lobotka. I tempi più lunghi riguardano invece Alessandro Buongiorno, il cui rientro sarebbe previsto soltanto a gennaio 2027.