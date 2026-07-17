Buongiorno, l'ennesimo infortunio: è l'ottavo stop in due anni

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Ci risiamo, purtroppo per il Napoli: come capitato un po' troppo spesso, è costretto di nuovo a fermarsi ai box il centrale di difesa Alessandro Buongiorno (27 anni). Questa volta è la zona del ginocchio a giocare un brutto scherzo al classe 1999, dopo che invece in prevalenza erano stati gli adduttori, per tutti gli stop ai quali si è dovuto sottoporre dall'inizio dell'anno solare in avanti.

Ottavo stop in due anni

Da quando è un giocatore del Napoli - che lo ha acquistato dal Torino nel calciomercato estivo 2024 per un totale di oltre 35 milioni di euro, che potevano arrivare fino a 40 mediante i bonus - è l'ottavo periodo di stop differente per Buongiorno. I suoi travagli napoletani sono cominciati a stretto giro di posta dal suo arrivo con una distorsione alla caviglia, e proseguiti in inverno con una sfortunata frattura della vertebra lombare. Da allora, sono stati perlopiù gli adduttori la croce di Buongiorno, visto che gli ultimi infortuni messi assieme lo hanno costretto a stare lontano dai campi per oltre cento giorni, quindi tre mesi. Ora l'argomento scottante, o meglio dolente, si chiama ginocchio.

Buongiorno a Napoli, lo storico infortuni

17 agosto 2024 - Distorsione alla caviglia (6 giorni)

16 dicembre 2024 - Frattura della vertebra lombare (44 giorni)

7 aprile 2025 - Infortunio agli adduttori (19 giorni)

27 aprile 2025 - Infortunio agli adduttori (46 giorni)

14 luglio 2025 - Operazione (21 giorni)

24 settembre 2025 - Lesione all'adduttore (23 giorni)

23 maggio 2026 - Contusione al ginocchio (7 giorni)

17 luglio 2026 - Infortunio al ginocchio

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