Ufficiale
Ritiro Dimaro, ecco i convocati: 32 calciatori con Allegri, aggregati anche i Primavera
Di seguito l'elenco completo dei convocati del Napoli per il ritiro di Dimaro.
Il Napoli è sbarcato intorno alle 14:30 a Dimaro-Folgarida per vivere il quindicesimo ritiro in Val di Sole. Al contempo il club azzurro ha diramato la lista dei convocati, 32 i calciatori presenti. Di seguito la nota e l'elenco completo: "Inizia il ritiro estivo del Napoli. Gli azzurri scenderanno in campo nel pomeriggio per il primo allenamento alla SKI.IT Arena.
I convocati per il ritiro di Dimaro: Alisson Santos, Anguissa, Barido, Beukema, Contini, Di Lorenzo, Folorunsho, Garofalo, Gilmour, Giovane, Gutierrez, Hasa, Hojlund, Iaccarino, Lindstrom, Lobotka, Lucca, Marianucci, Rafa Marin, Mazzocchi, Meret, Milinkovic-Savic, Neres, Obaretin, Pereyra, Politano, Prisco, Pugliese, Rao, Rrahmani, Spinazzola, Vergara".
autore
Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
Pubblicità
Notizie
Copertina Radio Tutto Napoli da Dimaro! Il nuovo palinsesto: oggi live dalle 8 alle 20! di Redazione Tutto Napoli.net
Le più lette
Prossima partita
22 ago 2026 20:45
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Genoa
|Napoli
In primo piano
Antonio GaitoLiveCalciomercato Napoli, il borsino live: le trattative in entrata ed uscita, la rosa ed i contratti
Fabio TarantinoTuttonapoliPerché Zeballos al Napoli? L'idea di Manna-ADL: indizio su stipendio e... Lang
Antonio GaitoTuttonapoliDa 122mln spesi 'prima di Dimaro' a 'prima vendere': tutti i dubbi su un Napoli fermo
Fabio TarantinoTuttonapoliSmentita fake news: il Napoli non ha 'perso' Gila per il motivo svelato da ADL
Arturo MinerviniLivePresentazione maglia centenario, ADL: "Ora stadio e centro sportivo altrimenti gap incolmabile! Sul mercato..."
Francesco CarboneTuttonapoliAllegri, le frasi cult: dal 'pesce ratto' al 'musetto davanti', passando per il circo
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com