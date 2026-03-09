Prima pagina Cade l'Inter, Gazzetta dello Sport: "Milan da sogno"

vedi letture

“Milan da sogno”. È questo il titolo scelto da La Gazzetta dello Sport in apertura dell’edizione di lunedì 9 marzo 2026. In primo piano il successo dei rossoneri nel derby contro l’Inter, battuta 1-0: una vittoria che riapre la corsa Scudetto.

A decidere la stracittadina è stato Pervis Estupiñán, autore del gol partita. Il derby è stato però accompagnato anche da polemiche arbitrali per un rigore non concesso ai nerazzurri nel finale e dall’infortunio di Alessandro Bastoni, coinvolto in uno scontro con Adrien Rabiot. Nonostante il ko, la squadra allenata da Cristian Chivu mantiene comunque un margine di +7 in classifica.

Spazio anche alla lotta per la Champions League. Il quotidiano parla di “pazza Champions”, con Napoli, Como e Juventus vincenti nell’ultimo turno. A perdere terreno è invece la Roma, sconfitta dal Genoa guidato da Daniele De Rossi.