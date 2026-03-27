Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: in campo due giocatori del Napoli

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: in campo due giocatori del Napoli TuttoNapoli.net
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Oggi alle 07:00Notizie
di Francesco Carbone
In questo venerdì 27 marzo altri giocatori del Napoli saranno protagonisti in campo con le loro nazionali.

In questo venerdì 27 marzo altri giocatori del Napoli saranno protagonisti in campo con le loro nazionali. Alle 20:45 Vanja Milinkovic-Savic giocherà con la Serbia contro la Spagna, mentre Mathias Olivera affronterà l’Inghilterra in un’altra amichevole internazionale. Di seguito, la programmazione televisiva completa:

09.30 Isole Salomone-Bulgaria (FIFA Series) - DAZN e FIFA+

10.10 Australia-Camerun (FIFA Series) - DAZN e FIFA+

11.00 Venezuela-Trinidad e Tobago (FIFA Series) - DAZN e FIFA+

12.00 Oman-Sierra Leone (FIFA Series) - DAZN e FIFA+

14.00 Indonesia-Saint Kitts e Nevis (FIFA Series) - DAZN e FIFA+

15.00 Uzbekistan-Gabon (FIFA Series) - DAZN e FIFA+

15.30 Italia-Inghilterra Under 20 (Amichevole) - VIVO AZZURRO TV

17.30 Kenya-Estonia (FIFA Series) - DAZN e FIFA+

18.00 Italia-Germania Under 16 (Amichevole) - VIVO AZZURRO TV

20.00 Nuova Zelanda-Finlandia (FIFA Series) - DAZN e FIFA+

20.00 Rwanda-Grenada (FIFA Series) - DAZN e FIFA+

20.45 Inghilterra-Uruguay (Amichevole) - SKY SPORT CALCIO e NOW