Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: in campo due giocatori del Napoli
In questo venerdì 27 marzo altri giocatori del Napoli saranno protagonisti in campo con le loro nazionali. Alle 20:45 Vanja Milinkovic-Savic giocherà con la Serbia contro la Spagna, mentre Mathias Olivera affronterà l’Inghilterra in un’altra amichevole internazionale. Di seguito, la programmazione televisiva completa:
09.30 Isole Salomone-Bulgaria (FIFA Series) - DAZN e FIFA+
10.10 Australia-Camerun (FIFA Series) - DAZN e FIFA+
11.00 Venezuela-Trinidad e Tobago (FIFA Series) - DAZN e FIFA+
12.00 Oman-Sierra Leone (FIFA Series) - DAZN e FIFA+
14.00 Indonesia-Saint Kitts e Nevis (FIFA Series) - DAZN e FIFA+
15.00 Uzbekistan-Gabon (FIFA Series) - DAZN e FIFA+
15.30 Italia-Inghilterra Under 20 (Amichevole) - VIVO AZZURRO TV
17.30 Kenya-Estonia (FIFA Series) - DAZN e FIFA+
18.00 Italia-Germania Under 16 (Amichevole) - VIVO AZZURRO TV
20.00 Nuova Zelanda-Finlandia (FIFA Series) - DAZN e FIFA+
20.00 Rwanda-Grenada (FIFA Series) - DAZN e FIFA+
20.45 Inghilterra-Uruguay (Amichevole) - SKY SPORT CALCIO e NOW
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