Ufficiale
Castel Volturno, allenamento pomeridiano in vista del Bologna: il report del club
Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center alla vigilia del match contro la formazione di Italiano.
Alla vigilia di Napoli-Bologna, Monday Night della 36ª giornata di campionato, in programma domani 11 maggio alle 20.45, gli azzurri hanno lavorato a Castel Volturno agli ordini di Antonio Conte. Dopo la seduta di ieri, i campioni d'Italia si sono ritrovati oggi per svolgere un allenamento pomeridiano al Training Center.
Di seguito il report pubblicato dal club: "Meno uno a Napoli-Bologna. Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center alla vigilia del match contro la formazione di Italiano. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana, svolgendo una fase di attivazione e a seguire un lavoro tecnico-tattico".
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