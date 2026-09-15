Conte, no al Fenerbahce: vuole solo un top club, altrimenti rimane fermo

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Antonio Conte prende tempo dopo l’esperienza al Napoli: il Fenerbahce non convince il tecnico, che preferisce aspettare la chiamata di un top club europeo.

Antonio Conte vuole prendersi tempo prima di decidere quale sarà la sua prossima panchina. Dopo l'esperienza al Napoli, il tecnico salentino non sembra infatti intenzionato a cambiare nuovamente città nell'immediato e avrebbe mostrato poca convinzione di fronte alla possibilità di approdare al Fenerbahce, nonostante il club turco fosse disposto a mettere sul tavolo un contratto principesco.

Conte aspetta la chiamata giusta: Manchester United alla finestra

Secondo quanto riferito da TMW, Conte, dopo aver gentilmente declinato la possibilità di guidare la Nazionale perché non intenzionato a legarsi a un contratto di quattro anni, avrebbe scelto di aspettare la proposta migliore da parte di un top club. Tra le società che potrebbero tornare a pensare a lui c'è il Manchester United, che lo avrebbe inserito nella lista dei possibili sostituti qualora Michael Carrick dovesse andare incontro a ulteriori difficoltà, dopo i quattro punti conquistati nelle prime quattro giornate di campionato. Più complicata, invece, l'ipotesi di un ritorno alla Juventus, soprattutto alla luce di quanto accaduto nel 2025, quando Conte sembrava vicino a tornare sulla panchina bianconera salvo poi rifiutare.