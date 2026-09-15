Orsato, fissato incontro a Lissone con gli allenatori di Serie A: i temi sul tavolo
Un confronto diretto per fare chiarezza su episodi, interpretazioni e nuove regole dopo le prime giornate di campionato. È questo l'obiettivo dell'incontro in programma lunedì a Lissone tra Daniele Orsato, designatore della CAN, e gli allenatori di Serie A. Come riferisce Tmw, il vertice servirà a fare il punto sulle principali indicazioni fornite agli arbitri e a raccogliere osservazioni e richieste da parte dei tecnici. Un appuntamento che si inserisce nel percorso di maggiore dialogo tra il mondo arbitrale e quello delle squadre portato avanti da Orsato dall'inizio del suo mandato.
VAR e nuove direttive: l'obiettivo è l'uniformità
Tra i temi al centro dell'incontro ci sarà anche la gestione del VAR, definita molto oculata, oltre al metro disciplinare e all'applicazione delle nuove direttive introdotte in questa stagione. Indicazioni che hanno contribuito a un aumento del gioco effettivo, con riscontri positivi da parte degli addetti ai lavori. L'obiettivo sarà favorire una maggiore uniformità nelle decisioni e chiarire eventuali dubbi sulle situazioni più controverse, soprattutto in vista della fase più delicata del campionato.
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